Карантин в Буске и Журатине вводили на три дня. Это делали для того, чтобы оценить эпизоотическую ситуацию в населенных пунктах.

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Бешенство нашли у лисы

С 24 по 31 октября проводят подворный обход и вакцинацию восприимчивых к бешенству животных в Буске и Журатине. С жителями населенных пунктов организуют санитарные разъяснительные работы по воспитанию собак и кошек.

Причиной этих мер стало возможное бешенство в мазках из головного мозга лисы. Его отобрали 21 октября в Буске.

Обратите внимание! Бешенство – острая контактная инфекционная болезнь, которую вызывает вирус бешенства. Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса. Белый рубец нередко припухает, краснеет, становится болезненным, чешется. Пострадавшего надо сразу госпитализировать, так как впоследствии наступает бессонница и беспокойство. Затем у человека повышается температура тела до 42°С и вскоре наступает смерть.

Последние случаи бешенства у животных