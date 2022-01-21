Експерт назвав дату, коли Львівщина потрапить у червону зону

На Львівщині останнім часом значно зросла кількість хворих на коронавірус. Якщо така динаміка зберігатиметься й надалі, область перейде у червону зону.

За словами регіонального координатора з питань вакцинації від коронавірусної інфекції Олега Когута, це може трапитися вже за 2 тижні. Епідситуація в області – складна.

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Кількість хворих на COVID-19 зростає

Когут розповів, що ситуація з коронавірусом на Львівщині значно ускладнюється. Більшість захворювань викликав штам Омікрон.

Так, він певною мірою легко переноситься, але фіксуємо великий ріст захворюваності, значну кількість хворих, а серед них однозначно будуть люди, які переносять хворобу важко,

– додав посадовець.

За його словами, це лише початок росту захворюваності, а до піка – ще далеко.

"Омікрон вже виявили у 8 областях України. В більшості випадків захворювання проходить легко, але його висока контагіозність призведе до великої кількості захворілих", – зазначив Когут.



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Львівщина може перейти до червоної зони

За словами координатора з вакцинації, якщо показники, які спостерігають в області упродовж тижня, збережуться, то вже за 10 – 14 днів Львівщина може опинитися у червоній зоні.

"Ми повинні продовжувати дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, утримуватися від відвідування місць, де буває велика кількість людей", – зауважив посадовець.

При наявності ознак захворювання необхідно залишатися вдома та звернутися до сімейного лікаря. Окрім цього, слід проводити вологе прибирання та провітрювання житла і виробничих приміщень.

Лабораторні центри Львівщини 20 січня провели 4348 ПЛР-тестів. З них 1989 виявилися позитивними . Зокрема, коронавірус виявили у 894 львів'ян.



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