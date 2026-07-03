У Львові водій тролейбуса помітив на дорозі гранату та врятував пасажирів

На одній з вулиць Львова виявили гранату. Вона лежала просто на проїжджій частині дороги.

Про інцидент розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, гранату знайшли на вулиці Зеленій.

Дивіться також У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейських: зловмисника затримано

Що відомо про знайдену посеред вулиці гранату?

Підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед вибухівкою і оперативно евакуював пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють правоохоронці і вибухотехніки. Слідчі мають з'ясувати, як саме боєприпас опинився посеред дороги.

Рух транспорту на цій ділянці не перекритий. Поліція здійснює регулювання та пропускає автомобілі.

Пізніше Садовий уточнив, що на даний момент вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини. Попередньо, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду.

Наразі фахівці встановлюють, що саме це за предмет та його характеристики,

– пояснив міський голова.

Згодом стало відомо, що то була не бойова граната, а піротехнічний виріб.

Раніше ми писали про те, що у Кам'янському на Дніпропетровщині 50-річний чоловік кинув гранату в групу оповіщення ТЦК під час перевірки документів. Унаслідок вибуху поранення дістали поліцейський, військовослужбовець ТЦК та сам нападник. Усіх трьох госпіталізували.