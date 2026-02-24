"Вона була потайлива", – шкільний вчитель підозрюваної в теракті у Львові розповів про ученицю

Колишній вчитель з фізичної культури впізнав підозрювану в теракті у Львові. Він розповів, що був дуже здивований, адже Ірина була дуже тихою й не мала друзів.

Про це розповів педагог у коментарі Суспільному.

Що вчитель сказав про підозрювану?

Зранку 22 лютого, переглядаючи новини, Сергій Боневич натрапив на новину про теракт у Львові. Та на фото впізнав свою колишню ученицю – Ірину Саветіну, адже вона майже не змінилась.

Він розповів, що був дуже здивованим, що жінка залучена саме в теракті.

Якби якесь інше правопорушення – це мене не здивувало б. Вона була сама по собі. Вона була такий одинак. Не пам’ятаю компаній в неї, не пам'ятаю її друзів… Як людина – була "скритною". Це 100%. Сама по собі,

– зазначив вчитель.

Також він зазначив, що дівчина у школі вчилась посередньо, але була хорошою у спорті. Тому брала участь у змаганнях з легкої атлетики.

Що відомо про підозрювану в теракті у Львові?