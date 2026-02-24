"Вона була потайлива", – шкільний вчитель підозрюваної в теракті у Львові розповів про ученицю
- Колишній вчитель фізичної культури впізнав підозрювану в теракті у Львові та був здивований її участю в такому злочині.
- Вчитель описав підозрювану як замкнену особу без друзів.
Колишній вчитель з фізичної культури впізнав підозрювану в теракті у Львові. Він розповів, що був дуже здивований, адже Ірина була дуже тихою й не мала друзів.
Про це розповів педагог у коментарі Суспільному.
Читайте також Як і у Львові: у Миколаєві спрацювала саморобна вибухівка
Що вчитель сказав про підозрювану?
Зранку 22 лютого, переглядаючи новини, Сергій Боневич натрапив на новину про теракт у Львові. Та на фото впізнав свою колишню ученицю – Ірину Саветіну, адже вона майже не змінилась.
Він розповів, що був дуже здивованим, що жінка залучена саме в теракті.
Якби якесь інше правопорушення – це мене не здивувало б. Вона була сама по собі. Вона була такий одинак. Не пам’ятаю компаній в неї, не пам'ятаю її друзів… Як людина – була "скритною". Це 100%. Сама по собі,
– зазначив вчитель.
Також він зазначив, що дівчина у школі вчилась посередньо, але була хорошою у спорті. Тому брала участь у змаганнях з легкої атлетики.
Що відомо про підозрювану в теракті у Львові?
У центрі Львова вночі 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула працівниця поліції та ще 25 людей дістали поранення. Правоохоронці затримали 33-річну жінку з Рівненської області, яку підозрюють у закладенні саморобного вибухового пристрою.
Нею виявилась жителька Костополя на Рівненщині. Виросла та навчалася у рідному місті. За словами знайомих, вона була фізично витривалою, але небагатослівною і не надто комунікабельною. Сусіди характеризують її як спокійну, тиху та неконфліктну людину. Останніми роками підтримувала близькі стосунки з матір'ю та допомагала їй, проживаючи разом або часто навідуючись додому.
За даними слідства, вона нібито діяла за дистанційними інструкціями кураторів російської ФСБ і мала отримати 60 тисяч гривень винагороди, однак фактично їй перерахували лише кошти на придбання компонентів. Підозрювана заявляє, що не усвідомлювала наслідків своїх дій.