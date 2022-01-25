На Львівщині з 26 січня суттєво посилили карантин: список нових обмежень

На Львівщині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Тому в регіоні 26 січня суттєво посилили карантинні обмеження.

Рішення про це ухвалили на засіданні обласної комісії надзвичайних ситуацій. Нові обмеження будуть діяти до 4 лютого.

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Наразі Львівщина перебуває у помаранчевій зоні. Проте нещодавно вона наблизилась до червоної за двома показниками.

На Львівщині посилили карантин

В області стрімко збільшилась кількість хворих на коронавірус. Зростання захворюваності хочуть зупинити поки це ще не пізно.

Приймаючи сьогодні рішення про посилення карантинних обмежень, ми діємо на випередження, щоб запобігати запровадженню на Львівщині червоної зони епіднебезпеки,

– заявили у Львівській ОДА.

Там зазначили, що особливо насторожує саме зростання інфікування дітей. Мовляв, упродовж останніх двох тижнів зафіксовано 1 754 випадки захворювання неповнолітніх. Із них наразі госпіталізовані вже 165 дітей.

З 26 січня на Львівщині діятимуть такі обмеження:

навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання. Це не поширюється на дитячі садочки та заклади професійної освіти.

заборонене проведення будь-яких розважальних заходів і робота розважальних закладів;

заповненість салону в громадському транспорті повинна бути не більшою ніж 50%.

Можуть закрити кафе та ресторани

Також члени комісії зазначили, що вже розробили план на випадок збереження негативної динаміки. Якщо захворюваність населення області не зменшиться, то з 1 лютого можуть ввести додаткові обмеження.

Зокрема, заборонять роботу закладів громадського харчування, окрім видачі замовлень "на виніс". Також не працюватимуть спортзали та фітнес-клуби. Раніше детальніше про це розповів керівник департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу