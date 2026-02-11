Росія гатила "Кинджалами" по Львову: у Повітряних силах розповіли деталі
- Російські війська завдали удару по Львову аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", але всі цілі були успішно знешкоджені.
- Сили оборони оперативно відреагували, запобігши досягненню ракетами своїх цілей, та закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Вдень 11 лютого російські війська завдали удару по Львову, використавши "Кинджали". Усі ворожі цілі були успішно знешкоджені.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Дивіться також У Львові прогриміли вибухи: Росія вдарила "Кинджалами"
Які деталі удару по Львову відомо?
За інформацією ПС, російські війська здійснили пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К близько 14:00. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії.
Сили оборони оперативно відреагували на загрозу та провели необхідні заходи, аби ворожі ракети не досягнули своїх цілей. У результаті усі "Кинджали" було успішно знешкоджено.
Повітряні сили вкотре закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.
Де сьогодні українці чули вибухи?
Під вечір 11 лютого росіяни атакували Одещину крилатими ракетами. О 16:20 у регіоні було чутно вибухи, а о 16:30 лунав сигнал відбою повітряної тривоги.
В ніч проти 11 лютого Росія вгатила по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині завдали удару по залізничній станції, а в Конотопі на Сумщині – по депо.