Росія гатила "Кинджалами" по Львову: у Повітряних силах розповіли деталі

Вдень 11 лютого російські війська завдали удару по Львову, використавши "Кинджали". Усі ворожі цілі були успішно знешкоджені.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Які деталі удару по Львову відомо?

За інформацією ПС, російські війська здійснили пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К близько 14:00. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії.

Сили оборони оперативно відреагували на загрозу та провели необхідні заходи, аби ворожі ракети не досягнули своїх цілей. У результаті усі "Кинджали" було успішно знешкоджено.

Повітряні сили вкотре закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

