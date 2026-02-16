Подібного не було понад 20 років: на річці Стрий триває льодохід
- Льодохід на річці Стрий на Львівщині триває кілька днів, простягнувшись приблизно на півтора кілометра між селами Новий Кропивник та Довге-Гірське.
- Місцева влада вирішила прибрати лід уздовж берегів річки екскаватором через небезпеку, яка може призвести до надзвичайної ситуації.
На Львівщині на річці Стрий уже кілька днів триває льодохід, який простягнувся приблизно на півтора кілометра. Небезпечне явище помітили між селами Новий Кропивник та Довге-Гірське Дрогобицького району.
На щастя, наразі минулося без підтоплень приватних домоволодінь та постраждалих. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології та Суспільне.
Що відомо про льодохід на Львівщині?
Льодохід почався ще увечері 12 лютого.
"Річка піднялася, лід був від лавки десь мінімум метр, така висота була і на ранок, він тут стояв. А потім 9 – 10 година прорвало вниз", – розповів місцевий житель Михайло Юркевич.
Він додав, що ситуація може погіршитися, якщо буде мороз.
На місці працювали рятувальники та правоохоронці.
Це все призводить до того, що нечищені русла річки, що ви самі бачите де річка мала йти, а воно все корчами поросло. І я вже неодноразово привозив сюди комісію, фотографував, скидав, щоб розчищували русла річок, то ніхто не робить, але надалі могло бути набагато гірше, тому що, якщо лід потиснув на хати, то і хати позабирало б, і береги порвало б, і мости порвало б,
– пояснив староста Старокропивницького старостинського округу Микола Мандзяк.
Мешканець села розповів, що подібного у громаді не спостерігали ще з 2005 року.
Місцева влада ухвалила рішення прибрати лід уздовж берегів річки екскаватором.
Ситуацію на річці Стрий визнали небезпечною та такою, що може призвести до надзвичайної ситуації.
Льодохід на Львівщині: дивіться відео
