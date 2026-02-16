На щастя, наразі минулося без підтоплень приватних домоволодінь та постраждалих. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології та Суспільне.
Дивіться також Україну накрила потужна негода: в яких областях снігопади, а де масові підтоплення
Що відомо про льодохід на Львівщині?
Льодохід почався ще увечері 12 лютого.
"Річка піднялася, лід був від лавки десь мінімум метр, така висота була і на ранок, він тут стояв. А потім 9 – 10 година прорвало вниз", – розповів місцевий житель Михайло Юркевич.
Він додав, що ситуація може погіршитися, якщо буде мороз.
Льодохід на Львівщині: дивіться відео
На місці працювали рятувальники та правоохоронці.
Це все призводить до того, що нечищені русла річки, що ви самі бачите де річка мала йти, а воно все корчами поросло. І я вже неодноразово привозив сюди комісію, фотографував, скидав, щоб розчищували русла річок, то ніхто не робить, але надалі могло бути набагато гірше, тому що, якщо лід потиснув на хати, то і хати позабирало б, і береги порвало б, і мости порвало б,
– пояснив староста Старокропивницького старостинського округу Микола Мандзяк.
Мешканець села розповів, що подібного у громаді не спостерігали ще з 2005 року.
Місцева влада ухвалила рішення прибрати лід уздовж берегів річки екскаватором.
Ситуацію на річці Стрий визнали небезпечною та такою, що може призвести до надзвичайної ситуації.
Льодохід на Львівщині: дивіться відео
Погода в Україні: останні новини
У понеділок, 16 лютого, в Україні почалося зниження температури до -18 градусів. Втім, цього разу похолодання буде нетривалим. Потепліє уже з 18 лютого.
І, як зазначали синоптики, протягом лютого погода буде рухатися уже до більш весняної.