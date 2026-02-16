На щастя, наразі минулося без підтоплень приватних домоволодінь та постраждалих. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології та Суспільне.

Що відомо про льодохід на Львівщині?

Льодохід почався ще увечері 12 лютого.

"Річка піднялася, лід був від лавки десь мінімум метр, така висота була і на ранок, він тут стояв. А потім 9 – 10 година прорвало вниз", – розповів місцевий житель Михайло Юркевич.

Він додав, що ситуація може погіршитися, якщо буде мороз.

Льодохід на Львівщині: дивіться відео

На місці працювали рятувальники та правоохоронці.

Це все призводить до того, що нечищені русла річки, що ви самі бачите де річка мала йти, а воно все корчами поросло. І я вже неодноразово привозив сюди комісію, фотографував, скидав, щоб розчищували русла річок, то ніхто не робить, але надалі могло бути набагато гірше, тому що, якщо лід потиснув на хати, то і хати позабирало б, і береги порвало б, і мости порвало б,

– пояснив староста Старокропивницького старостинського округу Микола Мандзяк.

Мешканець села розповів, що подібного у громаді не спостерігали ще з 2005 року.

Місцева влада ухвалила рішення прибрати лід уздовж берегів річки екскаватором.

Ситуацію на річці Стрий визнали небезпечною та такою, що може призвести до надзвичайної ситуації.

