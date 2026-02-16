К счастью, пока обошлось без подтоплений частных домовладений и пострадавших. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии и Общественное.

Смотрите также Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления

Что известно о ледоходе на Львовщине?

Ледоход начался еще вечером 12 февраля.

"Река поднялась, лед был от скамейки где-то минимум метр, такая высота была и на утро, он здесь стоял. А потом 9 – 10 часов прорвало вниз", – рассказал местный житель Михаил Юркевич.

Он добавил, что ситуация может ухудшиться, если будет мороз.

Ледоход на Львовщине: смотрите видео

На месте работали спасатели и правоохранители.

Это все приводит к тому, что нечищеные русла реки, что вы сами видите где река должна была идти, а оно все корягами поросло. И я уже неоднократно привозил сюда комиссию, фотографировал, сбрасывал, чтобы расчищали русла рек, то никто не делает, но в дальнейшем могло быть гораздо хуже, потому что, если лед потиснул на дома, то и дома позабирало бы, и берега порвало бы, и мосты порвало бы,

– объяснил староста Старокропивницкого старостинского округа Николай Мандзяк.

Житель села рассказал, что подобного в общине не наблюдали еще с 2005 года.

Местные власти приняли решение убрать лед вдоль берегов реки экскаватором.

Ситуацию на реке Стрый признали опасной и такой, что может привести к чрезвычайной ситуации.

Ледоход на Львовщине: смотрите видео

Погода в Украине: последние новости