К счастью, пока обошлось без подтоплений частных домовладений и пострадавших. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии и Общественное.
Что известно о ледоходе на Львовщине?
Ледоход начался еще вечером 12 февраля.
"Река поднялась, лед был от скамейки где-то минимум метр, такая высота была и на утро, он здесь стоял. А потом 9 – 10 часов прорвало вниз", – рассказал местный житель Михаил Юркевич.
Он добавил, что ситуация может ухудшиться, если будет мороз.
На месте работали спасатели и правоохранители.
Это все приводит к тому, что нечищеные русла реки, что вы сами видите где река должна была идти, а оно все корягами поросло. И я уже неоднократно привозил сюда комиссию, фотографировал, сбрасывал, чтобы расчищали русла рек, то никто не делает, но в дальнейшем могло быть гораздо хуже, потому что, если лед потиснул на дома, то и дома позабирало бы, и берега порвало бы, и мосты порвало бы,
– объяснил староста Старокропивницкого старостинского округа Николай Мандзяк.
Житель села рассказал, что подобного в общине не наблюдали еще с 2005 года.
Местные власти приняли решение убрать лед вдоль берегов реки экскаватором.
Ситуацию на реке Стрый признали опасной и такой, что может привести к чрезвычайной ситуации.
В понедельник, 16 февраля, в Украине началось снижение температуры до -18 градусов. Впрочем, этот раз похолодание будет непродолжительным. Потеплеет уже с 18 февраля.
И, как отмечали синоптики, в течение февраля погода будет двигаться уже к более весенней.