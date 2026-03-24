Ворог гатив по центру Львова: двоє людей у важкому стані

Ворожі війська атакували ударним безпілотником, імовірно, типу "Шахед" центральну частину Львова. Внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей.

Про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Що відомо про постраждалих?

Вдень 24 березня у Львові та області тривала повітряна тривога через загрозу атаки ворожих безпілотників. Вже о 16:19 працювали сили ППО.

Згодом мер міста повідомив про влучання "Шахеда" у центральну частину міста та у житловий будинок на Сихові.

Внаслідок атаки поранено щонайменше семеро осіб. Одна людина перебуває у важкому стані.

За словами Садового, 51-річна жінка отримала мінно-вибухову травму нижніх кінцівок. Правоохоронці доставили постраждалу до медичного заходу. Наразі вона перебуває у свідомості. Ще один постраждалий звернувся до травмпункту самостійно – у нього медики зафіксували садна та забої.

Деталі з'ясовуються.

