Найнижча температура за 80 років: у Львові зафіксували рекордний мороз у квітні
- У Львові 12 квітня зафіксували рекордно низьку температуру -4,8 градуса, що є найнижчим показником за останні 80 років для цього дня.
- Попередній рекорд був встановлений у 1986 році з температурою -4,5 градуса, а нинішній рекорд нижчий на 0,3 градуса.
У ніч на 12 квітня у Львів зафіксували рекордно низьку температуру повітря – мінус 4,8 градуса. Це найхолодніший показник для цього дня щонайменше за останні 80 років.
Таке аномальне похолодання є нетиповим для квітня. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Що відомо про рекордний мороз, який зафіксували у квітні у Львові?
У Львів 12 квітня зафіксували новий температурний рекорд – мінімальна температура повітря вночі опустилася до -4,8 градуса. За даними Львівського гідрометцентру, це найнижчий показник для цієї дати за весь період спостережень.
Попередній рекорд було встановлено у 1986 році – тоді температура становила -4,5 градуса. Новий показник виявився нижчим на 0,3 градуса.
Як повідомили у ZAXID.NET, спостереження за температурою повітря в регіоні ведуться з 1946 року, тому нинішній рекорд є найнижчим щонайменше за останні 80 років. Синоптики також уточнюють, що аномальне похолодання припало на ніч перед Великоднем, що є нетиповим для цього періоду весни.
Важливо! В Укргідрометцентрі попереджали, що у Львівській області значно погіршиться погода. Так, крім зниження температури, місцями йтиме дощ і мокрий сніг. Додатково попереджали про ожеледицю на дорогах і заморозки як у місті, так і в області.
У яких областях існує загроза заморозків?
У столиці та області в ніч на 12 – 13 квітня прогнозують заморозки до -3 градусів. Хоча значних опадів не очікується, такі умови можуть зашкодити ранньоквітучим рослинам, тому в регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
У Житомирській області в ніч на 13 – 14 квітня очікуються заморозки до -3 градусів. Через загрозу для сільського господарства в регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів, що попри заморозки, значних снігопадів в Україні не очікується.