Львів просить Зеленського надати 98-річному ветерану УПА звання Героя України

Львівська міськрада вимагає надати звання Героя України сотенному Української повстанської армії, 98-річному Мирославу Симчичу. Відповіде звернення до Верховної Ради та президента України депутати підтримали одностайно.

Це звернення підписали численні громадські організації Львівщини, українські військовослужбовці.

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Також Львівська міськрада звернулася до інших міських та обласних рад проголосувати за подання президентові про присвоєння Симчичу звання Герой України.

Що відомо про Мирослава Симчича

Звання Герой України – це державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

Як розповіли у Львівській міськраді, Мирослав Симчич є одним із небагатьох живих свідків Другої світової війни, які боролися в лавах УПА за незалежність України.

Ми маємо нагоду подякувати йому як живому герою, яким він є для кожного свідомого українця. Попереду нас чекає День Захисника України, в який вшановуватимемо героїзм наших борців, військові традиції,

– мовиться у повідомленні.

Пан Мирослав 32,5 роки провів у радянських тюрмах і таборах, не видавши нікого зі своїх побратимів. Симчич прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом з Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС.

Симчич проживає у Коломиї Івано-Франківської області. У 2013 році йому надали звання "Почесний громадянин Львова".

У Коломиї встановили пам'ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв.