Львів стає кращим, – Садовий про туризм у місті попри загрозу війни

Львів є туристичним містом, яке не втрачає привабливості. Андрій Садовий переконаний, що попри все, Львів стає кращим щодня.

Про це міський голова Львова розповів в інтерв'ю одному з українських інтернет-видань. За його словами, значні гроші вкладають в інфраструктуру.

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Туристична привабливість

Андрій Садовий підкреслив, що на тлі можливої агресії Росії, Львів готується до екстремальної ситуації. Місто має виживати попри ймовірне зникнення електроенергії чи газу.

Міський голова зауважив, що влада знайшла способи забезпечити жителів водою, ліками, а підприємства – дизельними генераторами. У такий спосіб підвищили рівень безпеки в місті, це може привабити й тих, хто захоче приїхати сюди.

Із кожного мінусу треба робити плюс, що ми і робимо у Львові,

– додав Садовий.

Мер Львова переконаний, що попри все, місто стає щодня кращим.

Іноземці у Львові

Періодично, у місті є спад напливу туристів. Лютий – якраз один із таких місяців.

Водночас зараз тут перебуває чимало дипломатів та західних журналістів. Відтак львівські готельєри та ресторатори мають роботу.

Найголовніше, що ми маємо можливість подати світу інформацію про прекрасне місто Львів. Ми працюємо на позитивний імідж нашої держави,

– резюмував Садовий.

Посольство США переїхало

На тлі ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Львова перебралося посольство США. До міста прибула й тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

У місті перебувають керівники різних відділів установи. Вони планують перебувати у Львові до повного зникнення загрози Києву.

Львівська гостинність та привабливість сподобалася американцям. Водночас вони сподіваються якнайшвидше повернутися до столичного осередку.

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