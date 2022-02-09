На Львівщині прикордонник вимагав 1200 доларів за "контракт": затримали на гарячому

На Львівщині правоохоронці викрили прикордонника, якого підозрюють у корупції. Це сталося в момент отримання хабаря.

За ці гроші чоловік нібито обіцяв сприяння у влаштуванні на службу за контрактом. Викрили зловмисника 8 лютого співробітники внутрішньої безпеки по Львівського прикордонного загону та ДБР.

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Забирав гроші двома частинами

У момент затримання підозрюваний забирав 550 доларів. Це була друга частина коштів, які він вимагав за влаштування на військову службу за контрактом.



Оголошення підозри затриманому службовцю / Фото Держприкордонслужби

До цього слідчі фіксували й передачу першої частини хабаря – 700 доларів. Наразі особу чоловіка не розголошують. Але повідомили, що він служив у відділі "Рава-Руська".



Гроші, які забирав чоловік / Фото Держприкордонслужби

Що загрожує за такий злочин

Наразі справу розслідують як одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо вину службовця зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.



Правоохоронці тримають підозрюваного службовця / Фото Держприкордонслужби

Інші новини з хабарями нещодавно

3 лютого повідомили, що в Бердянську затримали директора однієї зі шкіл під час отримання хабара. Слідчі встановили, що керівник закладу вимагав гроші з батька учня за "вирішення питання".

В Одесі 2 лютого затримали посадовця Управління торгівлі Одеси. Він нібито вимагав хабарі за ведення торгівлі у власників МАФів. Згодом до цього відомства прийшли з обшуками правоохоронці.

Також на початку лютого прокуратура викрила на хабарі доцентку кафедри одного з вишів Хмельниччини. Жінка вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів. За це вона обіцяла успішний захист дисертації.

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