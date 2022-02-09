За эти деньги мужчина якобы обещал содействие в устройстве на службу по контракту. Разоблачили злоумышленника 8 февраля сотрудники внутренней безопасности по Львовскому пограничному отряду и ГБР.

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Забирал деньги двумя частями

В момент задержания подозреваемый забирал 550 долларов. Это была вторая часть средств, которые он требовал за устройство на военную службу по контракту.

Объявление подозрения задержанному служащему / Фото Госпогранслужбы

До этого следователи фиксировали и передачу первой части взятки – 700 долларов. В настоящее время личность мужчины не разглашается. Но сообщили, что он служил в отделе "Рава-Русская".

Деньги, которые забирал мужчина / Фото Госпогранслужбы

Что грозит за такое преступление

Сейчас дело расследуется как получение неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину служащего смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители держат подозреваемого служащего / Фото Госпогранслужбы

Другие новости со взятками недавно

3 февраля сообщили, что в Бердянске задержали директора одной из школ во время получения взятки. Следователи установили, что руководитель учреждения требовал деньги с отца ученика за "решение вопроса".

В Одессе 2 февраля задержали чиновника Управления торговли Одессы. Он якобы потребовал взятки за ведение торговли у владельцев МАФов. Впоследствии в это ведомство пришли с обысками правоохранители.

Также в начале февраля прокуратура разоблачила на взятке доцента кафедры одного из вузов Хмельницкой области. Женщина потребовала от аспиранта 11 тысяч долларов. За это она обещала успешную защиту диссертации.

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