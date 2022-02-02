Правоохранители подозревают чиновников коммунального учреждения в коррупции. Сейчас уже известно, какую схему разоблачили следователи полиции.

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Подозревают вымогательство денег у предпринимателей

Об этом в 16 часов сообщили местные. По их данным, чиновники управления якобы устанавливали свои "прайсы" и систематически требовали с предпринимателей деньги. Эти взятки якобы надо было платить за ведение бизнеса в надлежащих условиях. В частности, по мнению следователей, бизнесменам обещали отсутствие штрафов за нарушение правил торговли.

Эти правонарушения, вероятно, совершали под руководством главы Управления развития торговли Константина Кожухаря. Кроме него подозревают и сотрудника управления Саргия Овсепяна, который якобы организовал незаконную схему изготовления разрешительных документов.

Речь шла о праве установки торговых точек на территории всего города. Чиновника с сообщниками подозревают в том, что они ежемесячно взимали "фиксированную плату" с желающих заниматься торговлей. Для каждого предпринимателя это была другая сумма.

По информации анонимных источников, причастные к схеме делили "дань" между собой:

10% забирал посредник,

остальную часть средств передавали так называемым "ребятам", чтобы они не препятствовали торговой деятельности предпринимателей.

Следствие продолжается уже давно

Уголовное производство по фактам возможной коррупции в Управлении торговли зарегистрировали в июле 2021 года. Разрешение на эти обыски предоставил Приморский районный суд. Следователи изымают документы и другие доказательства, необходимые для дальнейшего расследования.

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