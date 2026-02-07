На Львівщині прогриміли вибухи
- У ніч на 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на Україну, що призвело до вибухів на Львівщині вранці.
- Повітряна тривога була оголошена о 3:13, а вибухи пролунали о 7:11, зокрема через рух крилатих ракет та БпЛА.
У ніч на 7 лютого Росія почала масовану атаку на Україну. Через це вранці на Львівщині прогриміли вибухи.
Про це повідомляє Ігор Зінкевич.
Що відомо про вибухи на Львівщині?
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили ще о 3:13 через безпілотну та ракетну атаку на Україну.
Монітори постійно писали про рух російських цілей.
Гучно в області було о 7:11.
Працює ППО,
– повідомив Зінкевич.
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух крилатих ракет курсом на Добротвір.
Дещо пізніше – знову про ракети на Броди та групу БпЛА на Добротвір.
Де ще лунали вибухи 7 лютого?
Вранці 7 лютого гучно було у Рівному та області. Туди летіли крилаті ракети та безпілотники.
Гучно було також у Бурштині на Прикарпатті. ПС та монітори писали, що туди тримали курс "Калібри" і БпЛА.
А близько 4 ранку з використанням дронів та ракет атакували Вінниччину. Зокрема, на область міг летіти "Циркон".