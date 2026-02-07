Укр Рус
Львів Вибухи у Львові На Львівщині прогриміли вибухи
7 лютого, 07:16
2
Оновлено - 07:41, 7 лютого

На Львівщині прогриміли вибухи

Софія Рожик
Основні тези
  • У ніч на 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на Україну, що призвело до вибухів на Львівщині вранці.
  • Повітряна тривога була оголошена о 3:13, а вибухи пролунали о 7:11, зокрема через рух крилатих ракет та БпЛА.

У ніч на 7 лютого Росія почала масовану атаку на Україну. Через це вранці на Львівщині прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Ігор Зінкевич.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну – у небі ракети та "Шахеди": де зараз найбільша загроза 

Що відомо про вибухи на Львівщині?

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили ще о 3:13 через безпілотну та ракетну атаку на Україну.

Монітори постійно писали про рух російських цілей.

Гучно в області було о 7:11. 

Працює ППО,
– повідомив Зінкевич.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух крилатих ракет курсом на Добротвір. 

Дещо пізніше – знову про ракети на Броди та групу БпЛА на Добротвір.

Де ще лунали вибухи 7 лютого?