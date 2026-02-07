У ніч на 7 лютого Росія почала масовану атаку на Україну. Через це вранці на Львівщині прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Ігор Зінкевич.

Що відомо про вибухи на Львівщині?

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили ще о 3:13 через безпілотну та ракетну атаку на Україну.

Монітори постійно писали про рух російських цілей.

Гучно в області було о 7:11.

Працює ППО,

– повідомив Зінкевич.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух крилатих ракет курсом на Добротвір.

Дещо пізніше – знову про ракети на Броди та групу БпЛА на Добротвір.

Де ще лунали вибухи 7 лютого?