На Львівщині прогримів вибух: постраждала людина
У селі Меденичі Дрогобицького району 10 жовтня трапився вибух газу. Внаслідок інциденту постраждала 66-річна жінка. Вона отримала опіки рук та обличчя.
Постраждалу госпіталізували. Причини вибуху встановлять фахівці.
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На Львівщині прогримів вибух
Приблизно о 7:30 в селі Меденичі на вулиці Павла Полуботка в цегляній господарській будівлі трапився вибух газу без наступного горіння. Внаслідок інциденту 66-річна дружина власника будинку отримала термічні опіки рук та обличчя II ступеня. Жінку госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова.
Внаслідок вибуху на площі 30 квадратних метрів зруйнувалися стіни, а на 15 квадратних метрах – перекриття. Вогнеборців на місце події не викликали. Наразі фахівці встановлюють причини та обставини вибуху.
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