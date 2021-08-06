Дитина не могла встати з ліжка: на Львівщині у родини забрали косулю, яка нападала на людей

На Львівщині чоловік знайшов у лісі травмовану маленьку косулю. Тварина жила у родини понад рік. Однак, коли у Бембі виросли ріжки, він почав нападати на людей.

Косуля напала на щонайменше 4 людей. Після численних скарг тварину в родини забрали.

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Дика косуля жила у родини понад рік

Понад рік тому чоловік знайшов у лісі травмовану косулю. Він вирішив допомогти тварині та забрав її додому. Косулю назвали Бембі. Спершу вона жила у будинку разом із дітьми, а потім переселилась до стайні.

Він (Бембі – 24 канал) спав цілу зиму з дітьми на дивані. Він мав окремо диван. Так навчили його,

– розповіла власниця косулі.

Бембі гуляв на подвір'ї. Однак згодом він сам навчився відчиняти хвіртку і кілька разів тікав. Коли у косулі виросли ріжки, вона стала доволі агресивною й почала нападати на людей.



Бембі жив у дитячій кімнаті / Скриншот відео ТСН

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Косуля виросла і стала агресивною

Бембі травмував щонайменше 4 людей, серед яких були й діти.

"Побив мені дочку на нирочках, на ніжці, на грудях. Вона вся була в синцях. Дитина не могла на другий день ні встати з ліжка, ні їсти", – зазначила мама постраждалої дівчинки.

Староста Станіславчицького округу Володимир Ясінський отримав на косулю 4 скарги, тож він вирішив втрутитися.

"Цей козлик вже великий. Він вже захищає свою територію. Відповідно він вже починає бути таким агресивним", – додав чоловік.



Бембі виріс і почав нападати на людей / Скриншот відео ТСН

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Косулю випустять у ліс

Після тривалих перемовин родина все ж вирішила добровільно віддати косулю до мисливського господарства. Коли Бембі забирали, мама відправила молодших дітей гуляти, щоб вони не плакали. Однак сама жінка не змогла стримати сліз.

Козулю помістили в автівку та вивезли у велетенський вольєр. Наразі Бембі житиме на двох гектарах обгородженої території. Коли тварина адаптується, вольєр відчинять і вона зможе піти у ліс.

Керівник мисливського господарства Андрій Яремчук зазначив, що диких тварин ні в якому разі не можна забирати з лісу додому. Адже потім на волі вона не виживе, надто без попередньої реабілітації.

Вона звикла до домашніх собак, до дітей, до людей, які шанують, дбають і доглядають. Потрапляючи в природу, така тварина зовсім не адаптована і може легко стати здобиччю бродячих собак, лисиць, інших хижаків,

– зауважив Яремчук.

Навіть, якщо тварина травмована, не слід забирати її додому. Краще викликати ветеринара або лісника. Вони зможуть порадити, що робити зі звірятком.