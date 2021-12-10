Львівські активісти розмалювали філію тату-студії, де знущалися зі свині: відео з місця події

Працівники київської Tattoo Lamarch Studio похизувалися у соцмережах своїм жорстоким ставленням до тварин. Допис викликав неабияке обурення в українців, тож активісти почали навідуватися до філій салону, зокрема до львівської.

Працівники київської тату-студії буцімто зробили татуювання свині. Цим інцидентом зацікавилися не лише зоозахисники, а й поліція.

До теми Київська тату-студія вирішила хайпонути та нібито набила велике тату на спині живої свині

Активісти навідалися до філії Tattoo Lamarch Studio

У київських спільнотах у соцмережах 8 грудня з'явилася жорстока реклама Tattoo Lamarch Studio. У дописі мовилось, що там свині буцімто зробили найбільше татуювання. На фото були троє працівників салону і змучена тварина, що лежала на підлозі. Користувачів соцмереж неабияк обурило таке знущання зі свині.

Львівські активісти вирішили навідатися до місцевої філії Tattoo Lamarch Studio. Вона розташована на вулиці Ярослава Мудрого, 1.

Сьогодні ми з небайдужими львів'янами здійснили візит до тату-салону Lamarch. Ми доєдналися до акції солідарності, яку проводили у Києві та Одесі. Ми не допустимо знущання з тварин, тим паче знущання заради цілі пропіаритись та розрекламувати свій бізнес,

– зазначив активіст на відео.

Львівські активісти ввечері зірвали вивіску сумнозвісного тату-салону. Окрім цього, вони розмалювали його фасад червоною фарбою.

Дивіться відео львівських активістів:

Коротко про скандал навколо Tattoo Lamarch Studio