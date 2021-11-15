Львівський підліток похизувався радянським прапором в кімнаті та назвав патріотів "тваринами"

Студент НУ ЛП похизувався у тіктоці радянським прапором у своїй кімнаті. Окрім цього, він опублікував кілька роликів, у яких назвав патріотів "тваринами", а себе – русофілом.

Також у своїх відео хлопець розповів, що він вважає війну на Сході безглуздою. Користувачі мережі досить негативно відреагували на заяви юнака.

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Львівський підліток похизувався радянським прапором

У мережі з'явилось відео з тіктока львівського студента, у якому він хизується прапором Естонської РСР. Хлопець навчається у Національному університеті "Львівська політехніка" на факультеті архітектури. Після розголосу цей ролик зник з його сторінки. Ймовірно, хлопець сам його видалив.

Студент також опублікував інше відео з маршем до Дня захисника України. На фоні грає музика з відомої російської телевізійної програми "У світі тварин".

Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав, – підписав хлопець ролик російською мовою.

Хлопець похизувався радянським прапором: відео

Користувачі мережі доволі негативно відреагували на відео студента:

"Я помітила, що у більшості ліваків у Львові вдома висить прапор СРСР і вони цим чомусь хизуються. До того ж розмовляють російською мовою";

"Чекаємо нове відеовибачення";

"Він карпаторусином себе ще вважає";

"Потрібно повідомити про це деканат";

"Чекай себе у "Миротворці".

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Львівський студент називає війну на Сході безглуздою

Студент веде свою сторінку в тіктоку переважно російською мовою. З наступного відео причина стала зрозумілою.

Ролик починається із фрази: "У Львові, мабуть, так класно жити, всі такі патріотичні". На що студент саркастично відповів, що він – вірянин УПЦ МП, антинаціоналіст та русофіл. Окрім цього, юнак зазначив, що вважає війну на Сході безглуздою.

Студент заявив, що він – русофіл: відео

Наступне відео – не менш провокативне. На ньому зображена отара овець. Ролик супроводжує пісня "Вставай, Донбас".

"С**бите отсюда, здесь вам не сходка украинских националистов", – мовиться у підписі до відео.

Студент порівняв націоналістів з вівцями: відео