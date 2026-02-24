У Львові перекривали вулицю через підозрілий предмет: що каже поліція
- У Львові перекривали вулицю через повідомлення про підозрілий предмет, проте інформація не підтвердилася.
- Поліція Львівщини не виявила небезпечних пристроїв або речовин після перевірки.
У Львові увечері 24 лютого перекривали одну з вулиць у центрі міста. У соцмережах писали, що там нібито помітили підозрілий предмет.
Проте інформацію з пабліків спростувала речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу.
Чи був на вулиці Львова підозрілий предмет?
Місцеві телеграм-канали повідомили увечері 24 лютого, що у центрі Львова перекрили одну з вулиць, а саме вулицю Князя Романа. Зазначалось, що там нібито помітили підозрілий предмет, а на місці працювали сапери.
За інформацією речниці поліції Львівської області, інформація про невідомий предмет не підтвердилась.
Під час перевірки вибухотехніками поліції Львівщини, небезпечних пристроїв та речовин виявлено не було,
– заявила Аліна Подрейко.
Теракти в Україні: що відомо?
23 лютого в адміністративній будівлі поліції Дніпра прогримів вибух. Внаслідок цього там є пошкодження, але обійшлось без постраждалих. Справу будуть розслідувати за фактом вчинення теракту.
За кілька годин до цього вибух пролунав у Миколаєві на території неробочої АЗС. У результаті нього поранено семеро правоохоронців. Поліція кваліфікує подію також як теракт.
До цього 22 лютого у Львові внаслідок теракту загинула поліцейська та постраждали 25 людей. Тієї ночі правоохоронці отримали повідомлення про нібито проникнення до магазину, а по прибуттю – сталось два вибухи.