Дерево розтрощило лавицю: у Львові під час буревію загинув курсант військової академії

Вночі під час сильного буревію у Стрийському парку у Львові загинула молода пара: 20-річний хлопець та його 18-річна дівчина. Хлопець виявився курсантом військової академії.

20-річний курсант був на відпочинку зі своєю дівчиною. Цю інформацію повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Нагадаємо Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку

Травми, несумісні з життям

Хлопець і його 18-річна дівчина сиділи на лавці у парку. Під час сильної грози на них впало дерево. На жаль, травми були несумісні з життям, і вони обоє загинули на місці.

Наступного дня після трагедії стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ Андрій Свояк.

Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула,

– написав Павло Ткачук.



Місце трагедії, де загинула молода пара

Як повідомив начальник сухопутної академії, усі причини та обставини цієї трагедії встановлюють правоохоронці.