Серія "мінувань" у Львові триває: вибухівку шукають на ринку "Шувар"
Джерело:24 канал
Інформація про замінування гуртового ринку "Шувар" надійшла 20 січня приблизно о 18:00. Це підтвердили у поліції.
Торговий комплекс розташовується на проспекті Червоної Калини, 36. З нього евакуювали всіх відвідувачів та працівників.
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Як діють правоохоронці
Речниця пресслужби поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила цю інформацію у коментарі для Tvoemisto.tv. Наразі на місці працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Також намагаються встановити особу того, хто повідомив про замінування.
У Львові повідомили про замінування кількох ТРЦ
Львівські правоохоронці 20 січня отримали інформацію від аноніма про замінування Forum Lviv. З приміщень ТРЦ евакуювали персонал та відвідувачів. Правоохоронці та вибухотехніки проводять обшуки у примішенні.
Телеграм-канал "Типовий Львів" повідомив, що також надійшло повідомлення про замінування супермаркету "Ашан", що на проспекті Чорновола. На місці також працюють правоохоронці та вибухотехніки.
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Фейкові замінування в Україні
- У Дніпрі й Кривому Розі 20 січня псевдомінери повідомили про вибухівку у школах. Анонім вимагав "викуп" у розмірі 250 тисяч гривень. Він заявив, що є російським терористом.
- Про замінування усіх шкіл Харкова Служба безпеки України отримала повідомлення 20 січня. З навчальних закладів евакуювали всіх дітей.
- У Львові правоохоронці 19 січня отримали повідомлення про замінування 19 січня о 22:32. У приміщенні провели обшуки, але вибухівки не знайшли.