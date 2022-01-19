У Львові псевдомінувальник "Приватбанку" вимагав скасувати масковий режим

Львівські правоохоронці 18 січня отримали 2 повідомлення про замінування. Вибухівку буцімто заклали у школі та відділенні "Приватбанку".

Зі школи евакуювали майже 1,5 тисячі людей. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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У Львові "замінували" школу

Приблизно об 11:50 на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93. Вона розташована у Сихівському районі Львова, на вулиці Кос-Анатольського, 10.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції. Поліцейські евакуювали 1390 людей.

О 14:20 фахівці завершили перевірку приміщень навчального закладу та прилеглі території. Вибухівки так і не знайшли. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу аноніма.

"Мінувальник" банку вимагав скасувати масковий режим

Ще одне повідомлення про замінування надійшло приблизно о 17:40 на телефон ГУ СБУ у Львівській області. Анонім о 20:30 повторно зателефонував у службу та розповів, що у приміщенні "Приватбанку" заклали вибухівку. Зловмисник вимагав скасувати масковий режим.

Фахівці оглянули приміщення банку на вулиці Липинського, 13а. Вибухівки не виявили.

У зв'язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у Львові, їхня перевірка не здійснювалася,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та шукають анонімного "мінувальника".

Коротко про останні подібні випадки в Україні

Київські правоохоронці 17 січня отримали анонімне повідомлення про наявність вибухівки на станції метро "Театральна". Працівники підземки зачинили пересідний вузол та евакуювали пасажирів.

Наступного дня зловмисники знову повідомили про масові "мінування" у Києві. Об'єктом їхніх атак стали школи майже в усіх районах столиці та Апеляційний суд.

Невідомий зловмисник, який представився шпигуном російської розвідки, повідомив, що у Кривому Розі замінували всі навчальні заклади. Чоловік вимагав гроші, щоб запобігти трагедії.

В Одесі невідомі зловмисники "замінували" аеропорт. Аноніми погрожували підірвати летовище.