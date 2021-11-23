У Львові відбудеться прощання з монахинею, яка загинула внаслідок жахливої ДТП
Джерело:"Духовна велич Львова"
У центрі Львова 20 листопада водій маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. На жаль, одна із сестер загинула. Невдовзі відбудеться похорон.
За словами водія, він не помітив, як збив жінку. Після аварії її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягла його ще 5 кілометрів до кінцевої зупинки.
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У Львові попрощаються із загиблою монахинею
Сестра Ольга Дуплєца була настоятелькою дому Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. 47-річна монахиня багато років служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії.
Прощання з померлою проведуть у Катедральному храмі РКЦ, що на площі Катедральній. Чин похорону відбудеться у четвер, 25 листопада. Розклад:
- 11:00 – Розарій за душу сестри Ольги;
- 11:30 – Свята Меса за покійною сестрою Ольгою;
- 13:00 – похорон.
Монахиню поховають 25 листопада / Фото "Духовна велич Львова"
Коротко про моторошну ДТП у центрі Львова
- Приблизно о 6:00 на проспекті Свободи трапилася моторошна ДТП. Водій маршрутки, повертаючи з вулиці Дорошенка, збив 2 монахинь на пішохідному переході.
- На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
- На жаль, сестра Ольга Дуплєца загинула. Маршрутка протягнула її тіло мало не через усе місто – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.
- Інша монахиня вижила, однак отримала травми. У сестри Галини діагностували вивих плеча і забій головного мозку. Лікарі вже виписали її з медзакладу.
- За словами водія, він не зрозумів, що збив монахинь. Чоловік думав, що під кузовом було не тіло загиблої, а "якийсь мішок".
- Суд обрав вже йому запобіжний захід – 60 діб під вартою без права внесення застави.