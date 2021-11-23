У Львові відбудеться прощання з монахинею, яка загинула внаслідок жахливої ДТП

У центрі Львова 20 листопада водій маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. На жаль, одна із сестер загинула. Невдовзі відбудеться похорон.

За словами водія, він не помітив, як збив жінку. Після аварії її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягла його ще 5 кілометрів до кінцевої зупинки.

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У Львові попрощаються із загиблою монахинею

Сестра Ольга Дуплєца була настоятелькою дому Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. 47-річна монахиня багато років служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Прощання з померлою проведуть у Катедральному храмі РКЦ, що на площі Катедральній. Чин похорону відбудеться у четвер, 25 листопада. Розклад:

11:00 – Розарій за душу сестри Ольги;

11:30 – Свята Меса за покійною сестрою Ольгою;

13:00 – похорон.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої.



Монахиню поховають 25 листопада / Фото "Духовна велич Львова"

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