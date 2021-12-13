У Львові відновили роботу Будинку вчених

13 грудня 2021 , 18:24
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Джерело:

"Вголос"

У львівському Будинку вчених 27 листопада відбулося скандальне святкування дня народження інстаграм-блогера Олександра Заліска. Після цього роботу установи обмежили. Через понад 2 тижні її врешті дозволили відновити.

Роботу Будинку вчених обмежили через порушення карантинних обмежень. За інформацією ЗМІ, на вечірці Заліска було понад 100 людей.

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Роботу Будинку вчених відновили

У Львові 29 листопада, після скандального святкування дня народження блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося засідання комісії ТЕБ та НС. На той час місто перебувало у червоній зоні, тож масові заходи були забороненими. 

Учасники вечірки буцімто мали сертифікати про вакцинацію та ПЛР-тести, однак навіть вони не дозволяли проводити таке масштабне святкування. У підсумку роботу Будинку вчених тимчасово зупинили через порушення карантину.

Приблизно через 2 тижні, 13 грудня, у місті провели чергове засідання комісії ТЕБ та НС. На ньому вирішили дозволили установі відновити господарську діяльність за умови дотримання встановлених протиепідемічних заходів. Рішення набуло чинності з моменту його проголошення.

Скандальний день народження блогера: коротко

  • У Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, відбулося святкування дня народження інстаграм-блогера з Чернівців Олександра Заліска
  • Ведучий вечірки Володимир Остапчук опублікував у своєму інстаграмі фото святкового столу з підписом: "Голодна блогерська туса".
  • Користувачі соцмереж надзвичайно обурилися таким цинізмом та почали писати негативні коментарі усім гостям вечірки.
  • Спочатку блогери звинувачували у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто виступив проти "туси року".
  • Пізніше низка компаній відмовилася співпрацювати з "лідерами думок". Після цього вони почали масово вибачатися.
  • Керівництво Будинку вчених заявило, що не знало про тематику святкування. За домовленістю з орендарем, там мав відбутися звичайний день народження на 40 людей.
  • Керівництво установи зобов'язали не проводити жодних святкувань у траурні та поминальні дні.
  • Директор Будинку вчених Роман Славітич 3 грудня раптово помер перед зустріччю із заступником мера Львова Андрієм Москаленком. Він хотів обговорити з посадовцем зняття обмежень.

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Автор: Ольга Котів