У Львові вкотре шукають вибухівку у кількох ТЦ: фото з місця події

Невідомі 22 лютого вчергове повідомили про замінування кількох торговельних центрів у Львові. Наразі правоохоронці евакуйовують людей та шукають вибухівку.

Поки відомо про замінування 3 об'єктів. Очевидці оприлюднили відповідні фото у мережі.

До теми У Києві знову "замінували" багато об'єктів

У Львові повідомили про замінування кількох ТЦ

Приблизно о 13:00 22 лютого невідомі зловмисники повідомили про замінування ТЦ "Шувар". Він розташований на проспекті Червоної Калини, 36.



У Львові повідомили про замінування низки об'єктів / Фото "Варта 1"

На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших відповідних служб. Наразі вони обстежують приміщення центру та прилеглі території, намагаючись знайти ймовірну вибухівку.

Окрім цього, правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів. На фото, які оприлюднили у соцмережах видно, що перед входом у ТЦ стоїть безліч людей.



З ТЦ евакуйовують людей / Фото "Варта 1"

Окрім цього, за словами очевидців, повідомили про замінування супермаркету "Арсен" на вулиці Патона та ТРЦ "Форум Львів". Там також працюють правоохоронці. Відвідувачів та працівників евакуйовують.

Поліція шукає зловмисника, який надав повідомлення про замінування. За українським законодавством, йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.



Правоохоронці шукають вибухівку / Фото Andrii Zavadskyi

Коротко про останні фейкові замінування в Україні

Зранку 18 лютого на електронну скриньку СБУ надійшло повідомлення про замінування низки об'єктів у Кривому Розі. Лист починався з фрази "РФ на зв'язку".

17 лютого до поліції та СБУ надійшли 2 повідомлення про замінування будівель у Львові. Анонім погрожував вибухом у школах та відділках поліції.

Повідомлення про замінування 187 шкіл у Харкові надійшло 16 лютого. На щастя, вибухівки так і не знайшли.

Того ж дня невідомі "замінували" будівлі кількох одеських судів. Згодом також повідомили про вибухівку в Міжнародному аеропорту "Одеса".

Окрім цього, 16 лютого, в усіх школах Львова зупинилося навчання. Через повідомлення про замінування там проводили евакуацію дітей та вчителів.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу