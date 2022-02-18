Після цього в будівлях почали проводити перевірки. Фахівці шукали вибухівку та інші потенційно-небезпечні предмети.

Зауважте Як у Львові шукали вибухівку в 121 школі: з'явилися подробиці

Замінували відділки по всій країні

Спершу 17 лютого до поліції Дніпропетровщини повідомили, що заміновані відділки. Там зазначали, що загроза вибуху є не лише у Львові, а й інших великих містах країни.

Після цього загалом обстежили 31 будівлю. Загалом довелося евакуювати 416 осіб, серед яких були і поліцейські, і цивільні. На щастя, жодної вибухівки там не було.

Школи обшукували вночі

А ось про замінування шкіл повідомили вже ввечері 17 лютого. Цей лист надійшов на електронну скриньку СБУ.

Анонімний зловмисник зазначив, вибухівка закладена в:

ліцеї № 8, що на вулиці Підвальна;

школі № 60 на вулиці Полтави, 32;

школі № 8 (1-4 класів), що на вулиці Олекси Довбуша, 20.

Ймовірно, всі обстеження будівель закладів і прилеглої території провели ще вночі. Небезпечних предметів не виявили.

Слід Росії очевидний

Фейкові замінування вже поступово стають буденністю. Це й не дивно, якщо враховувати, що їх від початку року вже було кілька сотень. "Мінери" зазвичай повідомляють, що є загроза вибуху різних будівель: ТРЦ, лікарень та навіть навчальних закладів.

В СБУ вважають, що це є одним із інструментів Росії в гібридній війні. Для прикладу, у Львові нещодавно викрили багатотисячну ботоферму, яка розсилала листи з погрозами. На думку слідчих, вона працювала на спецслужби Росії.

Також агенти СБУ встановили, що часто повідомлення надсилають із тимчасово окупованих територій Донбасу. Мовляв, такими чином намагаються хочуть посилити паніку та тривогу суспільства.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису з фейсбуку Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА:

Повідомлення про замінування. 17 лютого, близько 11:10 в ГУНП у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про замінування відділень національної поліції по всій країні, у тому числі у Львівській області.

Проведено обстеження 31 адміністративної будівлі - вибухових пристроїв не виявлено. Під час обстеження з приміщень було евакуйовано 416 осіб.

Проводяться заходи з розшуку особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Повідомлення про замінування. 17 лютого о 20:34 на електронну адресу колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування у м. Львові ліцею № 8 (вул. Підвальна, 2), школи № 60 (вул. Полтави, 32) та школи № 8 (1-4 класів, вул. Олекси Довбуша, 20). Проведено обстеження приміщень навчальних закладів - вибухових пристроїв не виявлено.

Проводяться заходи з розшуку особи, яка надала неправдиве повідомлення.