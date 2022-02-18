После этого в зданиях начали проводить проверки. Специалисты искали взрывчатку и другие потенциально опасные предметы.

Заметьте Как во Львове искали взрывчатку в 121 школе: появились подробности

Заминировали участки по всей стране

Сначала 17 февраля в полицию Днепропетровщины сообщили, что заминированы участки. Там отмечали, что угроза взрыва есть не только во Львове, но и в других крупных городах страны.

После этого обследовали 31 здание. В общей сложности пришлось эвакуировать 416 человек, среди которых были и полицейские, и гражданские. К счастью, никакой взрывчатки там не было.

Школы обыскивали ночью

А вот о заминировании школ сообщили уже вечером 17 февраля. Это письмо поступило на электронный ящик СБУ.

Анонимный злоумышленник отметил, что взрывчатка заложена в:

лицее № 8 по улице Подвальная, 2;

школе №60 по улице Полтавы, 32;

школе № 8 (1 – 4 классов) по улице Олексы Довбуша, 20.

Вероятно, все обследования построек заведений и прилегающей территории провели еще ночью. Опасных предметов не обнаружили.

След России очевиден

Фейковые заминирования уже постепенно становятся обыденностью. Это неудивительно, если учитывать, что их с начала года уже было несколько сотен. "Минеры" обычно сообщают, что есть угроза взрыва различных построек: ТРЦ, больниц и даже учебных заведений.

В СБУ считают, что это один из инструментов России в гибридной войне. Например, во Львове недавно разоблачили многотысячную ботоферму, которая рассылала письма с угрозами. По мнению следователей, она работала на спецслужбы России.

Также агенты СБУ установили, что часто сообщения посылают с временно оккупированных территорий Донбасса. Мол, таким образом пытаются усилить панику и тревогу общества.

Как наказывают за "минирование" в Украине / Инфографика 24 канала

Читайте текст сообщения в фейсбуке Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА:

Сообщение о заминировании. 17 февраля около 11:10 в ГУНП в Днепропетровской области поступило сообщение о заминировании отделений национальной полиции по всей стране, в том числе во Львовской области.

Проведено обследование 31 административного здания – взрывных устройств не обнаружено. В ходе обследования из помещений были эвакуированы 416 человек.

Проводятся мероприятия по розыску лица, предоставившего ложное сообщение.

Сообщение о заминировании. 17 февраля в 20:34 на электронный адрес колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании во Львове лицея № 8 (ул. Подвальная, 2), школы № 60 (ул. Полтавы, 32) и школы № 8 (1 – 4 классов, ул. Олексы Довбуша, 20). Проведено обследование помещений учебных заведений – взрывных устройств не обнаружено.

Проводятся мероприятия по розыску лица, предоставившего ложное сообщение.