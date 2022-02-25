У Львові запровадили комендантську годину

У Львові з 25 лютого запроваджують комендантську годину. Пересування жителів обмежать з 22:00 до 6:00 години ранку.

Пересуватись містом у нічний час зможуть працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури за спеціальними перепустками. Причина таких кроків – вторгнення Росії до України та наміри агресора захопити українську столицю Київ.

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Хто зможе отримати перепустки для пересування у нічний час

Такі документи видаватимуть працівникам військових адміністрацій і об'єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб можуть формувати в ОДА чи РДА.

Звідки можна дізнатися про ситуацію у Львові

Мер міста Андрій Садовий тричі на день – о 7:00, 13:00 та 17:00 – повідомляє у своїх соцмережах найактуальнішу інформацію щодо ситуації у Львові.

В екстрених випадках будемо залучати всі можливі засоби комунікації. Ворог воює проти нас не лише ракетами й танками, але й фейками. Правда – це те, в чому наша перевага та сила. І Збройні Сили України,

– зазначив львівський міський голова.

Також мер закликав львів'ян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію, довіряти лише офіційним сторінкам міста та держави.

Офіційні джерела інформації про ситуацію у Львові

Офіційні державні канали для отримання інформації

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На Львівщині вже запровадили комендантську годину

Вранці 25 лютого у Львові та області лунали сирени – оголосили повітряну тривогу. Усіх жителів поросили йти в укриття та дотримуватися інструкцій.

Згодом комендантську годину запровадили на території Львівщини. Вона діятиме з 22:00 до 7:00.

Що робити під час оповіщення в екстрених ситуаціях

Коли почули сигнал оповіщення "Увага всім!" необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали "UA: Львів" і "Перший Західний". Або увімкнути радіостанції "Українське радіо. Львів" на частоті 103.3 FM та "Радіо Перше" на частоті 88,2 FM.

Якщо у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо, зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі "Оповіщення цивільного захисту" у телеграмі.

Під час повідомлення "Увага всім" лунає такий текст:

"Громадяни! Повітряна тривога! Відключить світло, газ, вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь найпростішого укриття підвального типу або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони".

Про відбій повітряної тривоги повідомлять також за сигналами оповіщення, й буде лунати таке повідомлення:

"Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони".