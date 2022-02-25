Пересуватись містом у нічний час зможуть працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури за спеціальними перепустками. Причина таких кроків – вторгнення Росії до України та наміри агресора захопити українську столицю Київ.

Важливо Російські диверсанти проникли у Київ, столиця перейшла в оборону

Хто зможе отримати перепустки для пересування у нічний час

Такі документи видаватимуть працівника військових адміністрацій і об'єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб можуть формувати в ОДА чи РДА.

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