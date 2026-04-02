На військового ТЦК у Львові напав працівник митниці: що кажуть у ДМС

Стала відома особа зловмисника, який напав на військовослужбовця ТЦК у Львові 2 квітня. Це був держінспектор Львівської митниці.

Про це розповіли у Державній митній службі України.

Що відомо про злочинця, який причетний до вбивства військового ТЦК у Львові?

У пресслужбі ДМС підтвердили, що, за результатами отриманої від правоохоронних органів інформації, затриманий чоловік – це працівник Львівської митниці.

Держмитслужба всебічно сприяє правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину. Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд,

– зазначили у митниці.​​​

Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Зверніть увагу! У Нацполіції також підтвердили, що напад на військовослужбовця ТЦК у Львові здійснив інспектор Львівської митниці. Мотиви скоєного злочину ще встановлюють.

Що відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові?