На військового ТЦК у Львові напав працівник митниці: що кажуть у ДМС
- Нападником на військовослужбовця ТЦК у Львові був держінспектор Львівської митниці.
- Держмитслужба заявила про сприяння слідству та висловила співчуття рідним загиблого.
Стала відома особа зловмисника, який напав на військовослужбовця ТЦК у Львові 2 квітня. Це був держінспектор Львівської митниці.
Про це розповіли у Державній митній службі України.
Дивіться також Оголений громадянин США хотів скоїти самогубство у центрі Львова: його вдалося врятувати
Що відомо про злочинця, який причетний до вбивства військового ТЦК у Львові?
У пресслужбі ДМС підтвердили, що, за результатами отриманої від правоохоронних органів інформації, затриманий чоловік – це працівник Львівської митниці.
Держмитслужба всебічно сприяє правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину. Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд,
– зазначили у митниці.
Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Зверніть увагу! У Нацполіції також підтвердили, що напад на військовослужбовця ТЦК у Львові здійснив інспектор Львівської митниці. Мотиви скоєного злочину ще встановлюють.
Що відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові?
Напад на військовослужбовця ТЦК у Львові стався на вулиці Виговського 2 квітня. Нападник завдав удар ножем у шию 52-річному військовому під час заходів оповіщення.
Після того як військовий ТЦК зазнав травм, його колеги самостійно відвезли його у лікарню. На жаль, медики не змогли врятувати життя постраждалого.
У Львівському ОТЦК, реагуючи на цей злочин, зазначили, що нападник обов'язково понесе покарання. Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство.