Після років невідомості до Львова на щиті повернувся Михайло "Лемберґ" Сцельніков

До Львова повернули тіло Михайла-Віктора "Лемберґа" Сцельнікова. З травня 2023 року він офіційно вважався безвісти зниклим.

Про прибуття тіла воїна повідомила його мама, письменниця Олена Чернінька.

Дивіться також Захищав Україну ще в АТО: на фронті загинув захисник Василь Гавриш

Як зустріли "Лемберґа" у Львові?

Зустріли тіло "Лемберґа" у п'ятницю, 27 лютого.

"Лемберґа" привезли на щиті. Завтра (28 лютого – 24 Канал) будемо знати день поховання. Ти так довго їхав додому, моє Сонечко,

– написала Олена Чернінька.

"Лемберґ" повернувся додому на щиті: дивіться відео

Про збіг ДНК стало відомо 20 лютого. Тіло повернули в результаті обміну в серпні 2025 року.

А у 2024 році Олена Чернінька видала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" у пам'ять про сина.

Що відомо про Михайла Сцельнікова?