Після років невідомості до Львова на щиті повернувся Михайло "Лемберґ" Сцельніков
- Тіло Михайла-Віктора "Лемберґа" Сцельнікова, який вважався безвісти зниклим з травня 2023 року, повернули до Львова.
- Про дану поховання стане відомо пізніше.
До Львова повернули тіло Михайла-Віктора "Лемберґа" Сцельнікова. З травня 2023 року він офіційно вважався безвісти зниклим.
Про прибуття тіла воїна повідомила його мама, письменниця Олена Чернінька.
Як зустріли "Лемберґа" у Львові?
Зустріли тіло "Лемберґа" у п'ятницю, 27 лютого.
"Лемберґа" привезли на щиті. Завтра (28 лютого – 24 Канал) будемо знати день поховання. Ти так довго їхав додому, моє Сонечко,
– написала Олена Чернінька.
"Лемберґ" повернувся додому на щиті: дивіться відео
Про збіг ДНК стало відомо 20 лютого. Тіло повернули в результаті обміну в серпні 2025 року.
А у 2024 році Олена Чернінька видала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" у пам'ять про сина.
Що відомо про Михайла Сцельнікова?
За словами пресофіцерки 93-ї ОМБр Ірини Рибакової Михайло Сцельніков служив у розвідці 3-го механізованого батальйону. Він загинув у травні 2023 на Донеччині.
Олена Чернінька розповідала, що тіло сина не могли евакуювати з-під Бахмута, тож довгий час його вважали зниклим безвісти.
"Лемберґ" був сином підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія 52-річного Михайла Сцельнікова. Олена Чернінька наголошувала, що не спілкувалася із колишнім чоловіком майже 30 років. Вона наголошувала, що пам'ять про Михайла не має бути викривлена.