У Міноборони відреагували на вбивство військового ТЦК у Львові й анонсували зміни у мобілізації

У Міністерстві оборони відреагували на смертельне поранення військовослужбовця ТЦК у Львові. Там наголосили, що вбивство військового — це злочин проти України, за який передбачене невідворотне покарання.

Що розповіли в Міноборони?

У відомстві наголосили, що Україна тримається на військових, які виконують свої обов'язки як на фронті, так і в тилу, зокрема на небойових посадах, забезпечуючи оборону країни.

У Міноборони підкреслили, що той, хто вбиває військового – незалежно від місця – діє проти України. За такі дії передбачене невідворотне покарання.

Водночас у відомстві визнали, що система мобілізації потребує змін, і пообіцяли їх впровадити найближчим часом.

Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство,

– наголосили в Міноборони.

Що відомо про смертельний інцидент у Львові?