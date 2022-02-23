Надзвичайний стан у Львові: чи вводитимуть обмеження та за якими правилами житиме місто
23 лютого 2022 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Новини.LIVE Lviv"
Секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого заявив, що в Україні в разі необхідності можуть ввести комендантську годину. Однак наразі у Львові її запроваджувати не будуть.
Однак у місті може почати діяти низка нововведень. Про це повідомили під час брифінгу 23 лютого.
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У Львові поки не вводять комендантську годину
Після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про можливість введення в Україні надзвичайного стану у Львівській міськраді провели брифінг. На ньому повідомили, що в місті поки не впроваджуватимуть комендантську годину. Натомість у Львові можуть почати діяти такі нововведення:
- посилені перевірки на предмет антитерористичної небезпеки;
- перевірка документів громадян на вулицях;
- посилене патрулювання міста;
- огляд автівок на наявність заборонених речей, зброї та вибухівки.
В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: коротко
- В Україні починають вводити низку обмежень через посилення агресії Росії.
- Зокрема, в країні можуть запровадити комендантську годину та надзвичайний стан. Про таке прохання РНБО повідомив на брифінгу Олексій Данілов.
- Надзвичайний стан планують запровадити по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Він передбачає низку правил. Зокрема, перевірку документів, обмеження руху транспорту, можливість вилучення зброї тощо.
- Нардепи мають намір проголосувати щодо цього прохання РНБО вже 23 лютого.
- Своєю чергою, після введення комендантської години людям заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у певний час, найімовірніше, вночі.
- Якщо особа перебуватиме у непризначений час на вулиці, її мають право затримати, перевірити документи й дізнатися причину порушення правил.
- За їхні виконанням слідкуватимуть військовослужбовці або співробітники поліції.
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