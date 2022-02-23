Надзвичайний стан у Львові: чи вводитимуть обмеження та за якими правилами житиме місто

Секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого заявив, що в Україні в разі необхідності можуть ввести комендантську годину. Однак наразі у Львові її запроваджувати не будуть.

Однак у місті може почати діяти низка нововведень. Про це повідомили під час брифінгу 23 лютого.

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У Львові поки не вводять комендантську годину

Після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про можливість введення в Україні надзвичайного стану у Львівській міськраді провели брифінг. На ньому повідомили, що в місті поки не впроваджуватимуть комендантську годину. Натомість у Львові можуть почати діяти такі нововведення:

посилені перевірки на предмет антитерористичної небезпеки;

перевірка документів громадян на вулицях;

посилене патрулювання міста;

огляд автівок на наявність заборонених речей, зброї та вибухівки.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: коротко

В Україні починають вводити низку обмежень через посилення агресії Росії.

Зокрема, в країні можуть запровадити комендантську годину та надзвичайний стан. Про таке прохання РНБО повідомив на брифінгу Олексій Данілов.

Надзвичайний стан планують запровадити по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Він передбачає низку правил. Зокрема, перевірку документів, обмеження руху транспорту, можливість вилучення зброї тощо.

Нардепи мають намір проголосувати щодо цього прохання РНБО вже 23 лютого.

Своєю чергою, після введення комендантської години людям заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у певний час, найімовірніше, вночі.

Якщо особа перебуватиме у непризначений час на вулиці, її мають право затримати, перевірити документи й дізнатися причину порушення правил.

За їхні виконанням слідкуватимуть військовослужбовці або співробітники поліції.

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