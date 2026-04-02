Покарання буде невідворотним: у Львівському ТЦК відреагували на вбивство військового
- У Львові невідомий смертельно поранив військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов'язків, і правоохоронці проводять спецоперацію для встановлення та затримання нападника.
- Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
У Львові невідомий смертельно поранив військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов'язків. Правоохоронці проводять спецоперацію для встановлення та затримання нападника.
Покарання для нападника буде невідворотним. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Що розповіли у Львівському ТЦК?
У ТЦК розповіли деталі смертельного інциденту. Відомо, що у Львові 2 квітня близько 13:20 в районі вулиці Патона стався напад на військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час виконання службових обов'язків невідомий завдав йому смертельного удару в шию.
Наразі триває поліцейська спецоперація з пошуку нападника. До розкриття злочину залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, працівники карного розшуку, патрульні та інші служби поліції Львівщини.
Відомо, що слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
У ТЦК висловили співчуття рідним загиблого військовослужбовця та наголосили, що нападник обов'язково понесе покарання.
Що відомо про інші деталі смертельного нападу на військовослужбовця ТЦК?
Після оприлюдненої інформації правоохоронці змогли оперативно встановити особу нападника. Зловмисником виявився львів'янин 1991 року народження. Потерпілий помер в лікарні від отриманих травм. Йому проводили серцево-легеневу реанімацію, але безрезультатно.
Відомо, що він є інспектором Львівської митниці. За словами поліції, наразі мотиви скоєного встановлюються.
Мер Львова Андрій Садовий також відреагував на смертельний інцидент. Він зазначив, що це велика біда, коли в мирному місті забирають життя людини. Також додав, що жодного виправдання цьому немає. Міський голова також подякував правоохоронцям за швидку реакцію.