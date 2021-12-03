Не пережив "голодну тусу": колега розповів про самопочуття Роман Славітича після скандалу

У Львові 3 грудня раптово помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Його заступник Василь Мастикаш розповів, що 75-річний чоловік дуже важко переживав скандал навколо "голодної туси".

Роман Славітич народився у селі Риків Турківського району. Він працював у Будинку вчених з 1979 року та займався питанням реставрації занедбаної будівлі.

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Славітич важко переживав скандал

Заступник директора Львівського будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що 75-річний директор Роман Славітич мав 2 інфаркти. Після скандальної блогерської вечірки у нього було дуже погане самопочуття.

Чоловік переживав за скандал і за те, що через порушення карантину закрили Будинок вчених. Також він хвилювався через негативні повідомлення, які його дочка отримувала у соцмережах, адже її батько допустив "тусу" на кістках покійних жертв Голодомору.

Мастикаш додав, що 3 грудня Славітич пішов у Львівську міськраду на зустріч до заступника міського голови Андрія Москаленка. Він хотів поговорити з ним про рішення комісії з надзвичайних ситуацій щодо закриття Будинку вчених. Чоловік хотів показати лист від блогера про те, що саме організатор вечірки взяв на себе відповідальність за збереження карантину та вакцинації гостей.

Пан Роман вважав, що Будинок вчених не повинні були закрити, але все одно знайшли якийсь момент… "Прикрили", бо громадськість піднялася через неприємне дійство,

– додав посадовець.

Він наголосив, що перед орендою керівництво попереджали про звичайний день народження, а натомість влаштували шоу.

"Сталося те, що сталося, ніхто не хотів. Людину добили. Очевидно, в нього трапився третій інфаркт", – зазначив Мастикаш.

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Прощання з директором хочуть провести у Будинку вчених

Мастикаш додав, що наразі невідомо, де поховають директора. Це питання обговорюватимуть з комітетом Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки. Є ідея провести парастас саме у Будинку вчених.

"Заслужив, щоб тут був парастас. Він підняв культурну установу, хоч це дуже важко було", – зауважив посадовець.

Мастикаш розповів, що він пропонував Славітичу поїхати разом з ним на зустріч у міськраду. Однак начальник відмовився.

"Я якраз сидів на роботі й чекав на Романа Ілліча. Не було, не було… Думаю собі, а що він там з 8 ранку робить і ще немає. На годиннику – 9, 10 година. Набрав його на мобільний, не відповів", – додав заступник директора.

Потім йому зателефонували зі спілки та сказали: "Ти чув, що якийсь директор помер в кабінеті Москаленка. То не наш Роман Ілліч туди ходив?". Мастикаш відповів, що Славітич туди й справді ходив. Тоді посадовець зрозумів, що чоловік помер.

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