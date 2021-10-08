Олігарх Жеваго купив спиртзавод на Львівщині

Колишній народний депутат, бізнесмен Костянтин Жеваго купив Воютицький спиртзавод. Підприємство раніше належало держконцерну "Укрспирт".

Воютицький спиртзавод продали на торгах Фонду держмайна України. Його приватизувало ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

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Жеваго купив спиртзавод на Львівщині

Жеваго формує новий напрямок з виробництва спирту – окрім Воютицького МДП, він придбав ще 4 спиртзаводи "Укрспирту". Зокрема, до складу групи екснардепа наразі входять 5 спиртзаводів:

Воютицький (Львівщина);

Вишняківський (Полтавщина);

Іванківський (Черкащина);

Тхорівскій (Київщина);

Довжоцький (Хмельниччина).

Впродовж грудня 2020 року – травня 2021 року підприємства приватизувала одна і тією ж київська структура – ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість". Її кінцевим бенефіціаром є киянин Дмитро Березовенко. Про це мовиться у документах, які передали Антимонопольному комітету за дозволом на купівлю спиртзаводів. Сумарні витрати компанії на приватизацію 5 підприємств становлять 300 мільйонів гривень. Кінцевим власником інвестицій є Жеваго.

За інформацією "Твоє місто", приватизація заводів "Укрспирту" розпочалася восени минулого року й триває дотепер. Зокрема, на Львівщині на аукціонах продали Воютицький, Рава-Руський, Сокальський і Бродівський спиртзаводи. Зокрема, у грудні 2020 року Фонд держмайна продав Бродівський спиртзавод за 55 мільйонів гривень. Компанія "Клімат плюс" стала його новим власником та отримала бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище.

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Коротко про Костянтина Жеваго