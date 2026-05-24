Тут він починав свій політичний шлях: у Львові урочисто відкрили площу Андрія Парубія

У неділю, 24 травня, у Львові відбулося урочисте відкриття площі імені Героя України Андрія Парубія. Сталося це поблизу будівлі облради.

Про таке поінформував мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про відкриття площі Андрія Парубія у Львові?

Зазначається, що вибір місця зовсім не випадковий. Саме в будівлі Львівської обласної ради Андрій Парубій починав свій політичний шлях.

Свого часу він був там депутатом кількох скликань.

Так місто вшанувало пам'ять людини, яка все життя присвятила Україні,

– підкреслив мер Львова Андрій Садовий.

Тепер на цьому місці встановили вказівник назви площі. На церемонії урочистого відкриття також пролунав Гімн України.

Зазначимо, що офіційно перейменували частину вулиці Винниченка на площу. Нова площа простягатиметься від вулиці Просвіти до початку Личаківської. Раніше, на 40-й день після смерті політика, у Львові також відкрили меморіальну таблицю на місці, де він загинув.



Де розташована площа Парубія

Що відомо про розслідування справи вбивства Парубія?

Як повідомили в СБУ, обвинувальний акт щодо виконавця вже передано до суду, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами слідства, інцидент стався 30 серпня 2025 року у Львові біля будинку політика.

Нападник, переодягнений під кур'єра, здійснив кілька пострілів із пістолета Макарова, внаслідок чого Парубій загинув на місці. Слідчі встановили, що підозрюваний – 53-річний львів'янин Михайло Сцельніков – мав проросійські погляди, заперечував воєнні злочини Росії і передавав дані про українські сили та переміщення військових вантажів.

У 2024 році його, за даними слідства, завербували російські спецслужби через Telegram-канали, де він шукав інформацію про зниклого сина-військового. Також зазначається, що він нібито готував інші дії, зокрема заклики до повалення влади, та приховував зброю на Личаківському кладовищі. Під час суду обвинувачений визнав провину, заявивши, що це була "особиста помста українській владі".