Травневі заморозки насуваються: синоптики попередили про похолодання у Львівській області

У Львівській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на початку травня. Вночі 3 травня очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі.

Через це оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Що відомо про похолодання?

На території Львівська область 3 травня вночі прогнозуються заморозки від 0 до 2 градусів морозу на поверхні ґрунту, а подекуди й у повітрі.

Такі погодні умови можуть становити небезпеку для сільського господарства, зокрема для ранніх посівів, садових культур та квітучих дерев.

Окремо синоптики попереджають про ускладнення погодних умов і 4 травня. Зокрема, у гірських районах області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0 – 2 градусів морозу. Це особливо актуально для високогірних територій, де температура традиційно нижча і ризик пошкодження рослин значно вищий.

У Львові також прогнозують нічні заморозки 3 травня – температура на поверхні ґрунту опуститься до 0 – 2 градусів морозу.

Мешканців міста закликають бути уважними, особливо тих, хто займається садівництвом або вирощує рослини на присадибних ділянках. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Як вберегтися від заморозків?

Фахівці радять заздалегідь підготуватися до похолодання, щоб мінімізувати втрати врожаю. Одним із найефективніших способів є укриття рослин агроволокном або плівкою, що допомагає зберегти тепло біля поверхні ґрунту.

Також рекомендується поливати рослини ввечері перед заморозками: волога земля краще утримує тепло. Для дерев і кущів можна застосовувати димлення – створення димової завіси, яка знижує ризик переохолодження.

Уразливі культури варто додатково захистити мульчуванням, а розсаду можна перенести у більш безпечні умови, якщо це можливо. Експерти наголошують: навіть короткочасні заморозки можуть пошкодити квіти та зав’язь, тому реагувати потрібно оперативно.

Якою буде погода на початку травня?

На початку травня в Україні зберігатиметься прохолодна погода, однак із тенденцією до поступового потепління. Однак вже з 2 – 3 травня синоптики прогнозують поступове підвищення температури.

Зокрема, як розповіла Наталія Птуха в інтервʼю для 24 Каналу, вночі очікується +1…+7 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +11…+17 градусів. Такі показники відповідають типовій весняній погоді та будуть більш комфортними після тривалого періоду прохолоди.

З 3 травня, за попередніми прогнозами, заморозки поступово припиняться. Щодо опадів, то в більшості регіонів утримається суха погода. Лише 3 травня у східних та південно-східних областях можливі невеликі дощі.

Синоптикиня також зазначає, що зміна повітряних потоків на південні та південно-західні сприятиме надходженню тепліших повітряних мас. Завдяки цьому температура повітря продовжить зростати.

Зокрема, вже з 3 травня у західних областях подекуди очікується до +15…+20 градусів. Натомість схід країни залишатиметься прохолоднішим – там температура коливатиметься в межах +7…+13 градусів.