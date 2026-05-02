Из-за этого объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Что известно о похолодании?

На территории Львовской области 3 мая ночью прогнозируются заморозки от 0 до 2 градусов мороза на поверхности почвы, а иногда и в воздухе.

Такие погодные условия могут представлять опасность для сельского хозяйства, в частности для ранних посевов, садовых культур и цветущих деревьев.

Отдельно синоптики предупреждают об осложнении погодных условий и 4 мая. В частности, в горных районах области ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 – 2 градусов мороза. Это особенно актуально для высокогорных территорий, где температура традиционно ниже и риск повреждения растений значительно выше.

Во Львове также прогнозируют ночные заморозки 3 мая – температура на поверхности почвы опустится до 0 – 2 градусов мороза.

Жителей города призывают быть внимательными, особенно тех, кто занимается садоводством или выращивает растения на приусадебных участках. В связи с этим объявлен І уровень опасности – желтый.

Как уберечься от заморозков?

Специалисты советуют заранее подготовиться к похолоданию, чтобы минимизировать потери урожая. Одним из самых эффективных способов является укрытие растений агроволокном или пленкой, что помогает сохранить тепло у поверхности почвы.

Также рекомендуется поливать растения вечером перед заморозками: влажная земля лучше удерживает тепло. Для деревьев и кустов можно применять дымление – создание дымовой завесы, которая снижает риск переохлаждения.

Уязвимые культуры стоит дополнительно защитить мульчированием, а рассаду можно перенести в более безопасные условия, если это возможно. Эксперты отмечают: даже кратковременные заморозки могут повредить цветы и завязь, поэтому реагировать нужно оперативно.

Какой будет погода в начале мая?

В начале мая в Украине будет сохраняться прохладная погода, однако с тенденцией к постепенному потеплению. Однако уже со 2 – 3 мая синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры.

В частности, как рассказала Наталья Птуха в интервью для 24 Канала, ночью ожидается +1...+7 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +11...+17 градусов. Такие показатели соответствуют типичной весенней погоде и будут более комфортными после длительного периода прохлады.

С 3 мая, по предварительным прогнозам, заморозки постепенно прекратятся. Относительно осадков, то в большинстве регионов сохранится сухая погода. Только 3 мая в восточных и юго-восточных областях возможны небольшие дожди.

Синоптик также отмечает, что изменение воздушных потоков на южные и юго-западные будет способствовать поступлению теплых воздушных масс. Благодаря этому температура воздуха продолжит расти.

В частности, уже с 3 мая в западных областях местами ожидается до +15...+20 градусов. Зато восток страны будет оставаться прохладным – там температура будет колебаться в пределах +7...+13 градусов.