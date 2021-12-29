Поліція затримала підозрюваного в нападі на генконсульство Росії у Львові

У МВС заявили, що затримали чоловіка, який напав на консульство Росії у Львові. Інцидент трапився ще у ніч на 24 грудня.

Підозрюваний кинув у огорожу представництва "коктейль Молотова". Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський.

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З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин,

– заявив міністр.

Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.

Що відомо про напад