Підозрюваний кинув у огорожу представництва "коктейль Молотова". Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський.
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З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин,
– заявив міністр.
Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.
Що відомо про напад
- Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш. Постраждалих внаслідок інциденту не було. Правоохоронці стверджували, що збитків також не завдали. Кримінальне провадження порушили за хуліганство.
- Водночас Росія відреагувала на напад. Тимчасового повіреного у справах України Василя Покотила викликали до російського Міністерства закордонних справ. Йому висловлювали рішучий протест через інцидент біля генконсульства Росії у Львові.
- Також у МЗС Росії захотіли, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.