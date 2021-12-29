Подозреваемый бросил в ограждение представительства "коктейль Молотова". Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.

Читайте также "Разрисованное" консульство России в Одессе задержали подозреваемого в хулиганстве

Из последних провокаций, это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление,

– заявил министр.

Правоохранители проводят соответствующие следственные действия с задержанными, а также людьми, которые могут быть заказчиками нападения.

Что известно о нападении