Призвела поведінка Росії, – у посольстві США прокоментували свій переїзд до Львова

У посольстві США офіційно прокоментували переїзд більшості дипломатів з Києва до Львова. Причиною цього є ескалація біля кордонів і поведінка Росії.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Вона поспілкувалася з журналістами у центрі Львова 15 лютого.

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Надіються на швидке повернення

Передусім дипломатка зауважила, що їй дуже подобається Львів. Проте вони з колегами хочуть якнайшвидше повернутися до столиці України. Проте це неможливо, поки така ситуація.

Для цього ми знову наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій проти України. До нашого переїзду призвела така поведінка Росії. Те, що Росія назбирала на кордонах понад 100 тисяч військових,

– заявила Крістіна Квін.

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