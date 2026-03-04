Поліція відкрила кримінальну справу: Садовий розповів деталі щодо прориву водогону у Домажирі
- Поліція розслідує самовільні будівельні роботи, які спричинили пошкодження магістрального водогону біля Львова.
- Подачу води до частини міста відновлено, але розслідування продовжується, передбачаючи покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до трьох років для винних.
Пошкоджений раніше магістральний водогін біля Львова відновили. Поліція розслідує проведення робіт, які призвели до аварії.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
Що наразі з пошкодженим біля Львова водогоном?
Частина Львова 2 березня майже на добу опинилася без води через пошкодження магістрального водогону у Домажирі.
Мер міста Андрій Садовий повідомив, що зареєстровано кримінальне провадження щодо зловмисників, які через самовільні будівні роботи пошкодили трубу. Розслідування здійснює Яворівський районний відділ поліції.
Саму ж трубу вже відремонтували. Рясне-1, Рясне-2, Брюховичі та Рудно отримали воду у свої домівки.
У напрямку Левандівки, а також у верхній і нижній частинах Шевченківського району подачу відновлять трохи пізніше – система заповнюється, воду додатково очищують після аварії,
– уточнив мер.
Стаття кримінального провадження щодо тих, хто пошкодив трубу, передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном на три роки.
Джерела Zaxid.net повідомили, що самовільні роботи здійснювала компанія "Домажирські ковбаси", хоча у самій компанії це заперечили.
Що відомо про аварію на водогоні у Домажирі?
У Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі. Відтак до частини будинків Львова вода подавалася з пониженим тиском.
До низки вулиць організували підвіз води.