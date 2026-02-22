Розслідування теракту у Львові: Зеленський заявив про затримання вже кількох осіб

Президент України Володимир Зеленський провів селектор стосовно ситуації у регіонах після масованої атаки. Також обговорили нічний теракт, який стався у центрі Львова. Він повідомив про затримання кількох осіб.

Про це свідчить публікація українського президента. Наразі тривають слідчі дії, на місці працюють фахівці.

Що розповів Зеленський про теракт у Львові?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після прибуття до Львова доповів Володимиру Зеленському відомі на цей момент деталі стосовно нічного теракту, який здійснили вночі 22 лютого у центральній частині міста.

Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти,

– йдеться у повідомленні.

За його словами, згодом правоохоронці нададуть громадськості більше інформації стосовно теракту, подробиці з'ясовують. Резюмуючи, президент висловив вдячність усім особам, які допомагають захищати людей і країну.

Що відомо про візит Клименка?

Міністр повідомив про прибуття до Львова після отримання звістки про теракт. На його думку, злочин могли здійснити на замовлення російських спецслужб. Клименко вже заслухав перші результати розслідування інциденту.

Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою... Затримати ймовірну підривницю вдалося за 10 годин після підриву,

– написав він.

Також він провідав поранених поліцейських і нацгвардійців у лікарні. Постраждалі оперативно прибули на місце події після першого вибуху та зазнали поранень внаслідок другого. Їм надають усю необхідну допомогу.

Які деталі про теракт відомі?