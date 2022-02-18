Розтрощив авто й кинувся втікати пішки: п'яний львів'янин скоїв 2 ДТП і "перегони" з патрульними

Під Львовом патрульні намагалися зупинити автомобіль Volvo, але керманич вирішив втікати. Під час цього він скоїв одразу дві аварії.

Все завершилося тим, що автомобіль більше не міг їхати. Тоді чоловік вийшов із нього та намагався втекти вже пішки.

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Все почалося з незначного порушення

Патрульні помітили Volvo неподалік Львова на трасі "Київ — Чоп" ввечері 17 лютого. Він привернув увагу, бо їхав із вимкненими фарами.

Коли керманичу дали вказівку зупинитися, він не лише її проігнорував, а й почав утікати в напрямку села Гамаліївка.

А вже в місті Дубляни трапилася перша аварія. Легковик врізався в інше авто, проте продовжив рух. Згодом він здійснив наїзд на бордюр кільцевої розв'язки в селі Малі Підліски.



У п'яного водія відвалився бампер / Фото Патрульної поліції Львівщини

Вийшов і побіг

Авто вже не могло їхати, оскільки мало багато пошкоджень. На фото видно, що, зокрема, в нього відвалилося колесо. Тому водій швидко вийшов і почав бігти.



У транспорту відвалилося колесо / Фото Патрульної поліції Львівщини

Коли його впіймали, виявилося, що це 27-річний львів'янин. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тому правоохоронці провели перевірку на драгері. Він показав, що в крові чоловіка 1,49 проміле.

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Склали протоколи за різні порушення

Керування транспортним засобом в стані сп'яніння – штраф від 17 тисяч гривень , а також позбавлення прав на рік.

, а також позбавлення прав на рік. Порушення ПДР, що призвело до ДТП – штраф 340 гривень або позбавлення прав на строк до 1 року.

або позбавлення прав на строк до 1 року. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди – штраф до 255 гривень .

. Невиконання водіями вимог про зупинку – штраф 153 гривні або позбавлення прав до 6 місяців.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису Патрульної поліції Львівщини:

Вчора близько 23-ї години, неподалік Львова на автодорозі Київ — Чоп патрульні виявили автомобіль Volvo, який їхав з вимкненими фарами. Поліцейські дали вказівку керманичу зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати в напрямку села Гамаліївка.

У населеному пункті Дубляни він здійснив зіткнення з іншим автомобілем і поїхав далі. Не обравши безпечної швидкості, він здійснив наїзд на бордюр кільцевої розв'язки в селі Малі Підліски.

Оскільки автомобіль більше не зміг їхати далі, водій вибіг з транспортного засобу. Патрульні наздогнали його. Ним виявився 27-річний львів'янин. У чоловіка виявили ознаки алкосп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат — 1,49 проміле.

На порушника склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), два матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП. Також на нього винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.