Это не первая победа девочки в конкурсах такого уровня. В частности она является лауреатом соревнований в Польше, Италии, Чехии и др.

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10-летняя пианистка завоевала победу на конкурсе в Италии

Львовянка Ева Орлянская учится в 4 классе Львовской государственной детской музыкальной школы №1 имени Кос-Анатольского. 10-летняя девочка заняла первое место на восьмом Международном конкурсе по игре на фортепиано Città di San Donà di Piave в Италии. По словам преподавательницы Ольги Новакивской, в нем принимали участие 250 пианистов из 46 стран мира.

В этом году из-за карантина конкурс провели в онлайн-формате. Для участия талантливой львовянки ее игру на фортепиано специально сняли на видео.

Смотрите видео выступления Евы Орлянской:

Девочка уже побеждала в международных конкурсах

По словам преподавательницы, это не первое участие Евы в конкурсах такого уровня. Она неоднократно была лауреатом многих международных премий.

Эта ученица очень талантливая. Она играет полноценную программу, которую играют выдающиеся музыканты. Это один из конкурсов, в которых она победила. У девочки уже есть серьезные победы и во 2-туровых конкурсах,

– отметила Новаковский.

Преподавательница добавила, что 10-летняя пианистка уже побеждала в международных конкурсах в Польше, Чехии, Латвии, Италии и Украине.

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10-летняя пианистка победила в международном конкурсе / Фото Ольги Новаковский